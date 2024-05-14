РБК: продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз

15 мая 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Сумма сделок с российскими активами за рубежом превысила миллиард долларов за первый квартал 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продажи российских активов за рубежом за первый квартал 2024 года возросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем превысил один миллиард долларов, при этом в количественном выражении число сделок сократилось. «Денежный объем сделок по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за рубежом в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз и достиг 1,1 млрд долларов. При этом в количественном выражении число этих сделок, напротив, сократилось — с шести до четырех», — пишет РБК, ссылаясь на данные агентства AK&M. Издание уточняет, что крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанского инвестора Кайрата Итемгенова. Он приобрел долю перевозочной компании Globaltrans у фирм с российскими бенефициарами. В свою очередь Минфин РФ собирается выставить на продажу национализированные компании. После продажи активов иностранных организаций, которые покинули российский рынок из-за санкций, в федеральный бюджет до конца года должно поступить более 100 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажи российских активов за рубежом за первый квартал 2024 года возросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем превысил один миллиард долларов, при этом в количественном выражении число сделок сократилось. «Денежный объем сделок по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за рубежом в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз и достиг 1,1 млрд долларов. При этом в количественном выражении число этих сделок, напротив, сократилось — с шести до четырех», — пишет РБК, ссылаясь на данные агентства AK&M. Издание уточняет, что крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанского инвестора Кайрата Итемгенова. Он приобрел долю перевозочной компании Globaltrans у фирм с российскими бенефициарами. В свою очередь Минфин РФ собирается выставить на продажу национализированные компании. После продажи активов иностранных организаций, которые покинули российский рынок из-за санкций, в федеральный бюджет до конца года должно поступить более 100 млрд рублей.