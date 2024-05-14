14 мая 2024

РБК: продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Сумма сделок с российскими активами за рубежом превысила миллиард долларов за первый квартал 2024 года Фото:

Продажи российских активов за рубежом за первый квартал 2024 года возросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем превысил один миллиард долларов, при этом в количественном выражении число сделок сократилось.

«Денежный объем сделок по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за рубежом в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз и достиг 1,1 млрд долларов. При этом в количественном выражении число этих сделок, напротив, сократилось — с шести до четырех», — пишет РБК, ссылаясь на данные агентства AK&M.

Издание уточняет, что крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанского инвестора Кайрата Итемгенова. Он приобрел долю перевозочной компании Globaltrans у фирм с российскими бенефициарами.

В свою очередь Минфин РФ собирается выставить на продажу национализированные компании. После продажи активов иностранных организаций, которые покинули российский рынок из-за санкций, в федеральный бюджет до конца года должно поступить более 100 млрд рублей.

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Продажи российских активов за рубежом за первый квартал 2024 года возросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем превысил один миллиард долларов, при этом в количественном выражении число сделок сократилось. «Денежный объем сделок по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за рубежом в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз и достиг 1,1 млрд долларов. При этом в количественном выражении число этих сделок, напротив, сократилось — с шести до четырех», — пишет РБК, ссылаясь на данные агентства AK&M. Издание уточняет, что крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанского инвестора Кайрата Итемгенова. Он приобрел долю перевозочной компании Globaltrans у фирм с российскими бенефициарами. В свою очередь Минфин РФ собирается выставить на продажу национализированные компании. После продажи активов иностранных организаций, которые покинули российский рынок из-за санкций, в федеральный бюджет до конца года должно поступить более 100 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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