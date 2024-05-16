Генпрокуратура РФ наказала СМИ, работавшее по указке спецслужб Латвии

Генпрокуратура заблокировала издание SOTA media*
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SOTA media* заблокировали в РФ за недостоверную информацию, которое распространяет СМИ, уточнила Генпрокуратура
SOTA media* заблокировали в РФ за недостоверную информацию, которое распространяет СМИ, уточнила Генпрокуратура Фото:

Генпрокуратура заблокировала издание SOTA media (признана нежелательной организацией). В ведомстве подчеркнули, что все материалы, публикуемые этим СМИ, направлены на дестабилизацию политической обстановки в России и искажение действительности. 

"Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе", — отмечает Генпрокуратура в своем telegram-канале. Также в ведомстве подчеркнули, что руководителями издания являются жители западных стран, которые действуют по наводке служб Латвии. Это такие организации, как: SIA TV Rain (признана нежелательной организацией в России) и The Insider (признана Минюстом СМИ-иноагентом). По итогу издание было заблокировано, уточнили в Генпрокуратуре. 

В марте этого года Роскомнадзор также ограничил доступ к изданию SOTA в России. Причиной назвали недостоверность информации, которую распространяет данное СМИ.

*деятельность SOTA media признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ

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Генпрокуратура заблокировала издание SOTA media (признана нежелательной организацией). В ведомстве подчеркнули, что все материалы, публикуемые этим СМИ, направлены на дестабилизацию политической обстановки в России и искажение действительности.  "Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе", — отмечает Генпрокуратура в своем telegram-канале. Также в ведомстве подчеркнули, что руководителями издания являются жители западных стран, которые действуют по наводке служб Латвии. Это такие организации, как:  SIA TV Rain (признана нежелательной организацией в России) и The Insider (признана Минюстом СМИ-иноагентом). По итогу издание было заблокировано, уточнили в Генпрокуратуре.  В марте этого года Роскомнадзор также ограничил доступ к изданию SOTA в России. Причиной назвали недостоверность информации, которую распространяет данное СМИ. *деятельность SOTA media признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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