Белоруссия присоединится к ядерным учениям России

Белоруссия присоединится ко второму этапу российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — заявил глава РФ. Белоруссия присоединится на втором этапе российских учений. По словам президента, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам уже передали. Информацию передают РИА Новости.
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