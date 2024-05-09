Белоруссия присоединится к ядерным учениям России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Белоруссия примет участие в ядерных учениях России Фото:

Белоруссия присоединится ко второму этапу российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — заявил глава РФ. Белоруссия присоединится на втором этапе российских учений. По словам президента, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам уже передали. Информацию передают РИА Новости.

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Белоруссия присоединится ко второму этапу российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — заявил глава РФ. Белоруссия присоединится на втором этапе российских учений. По словам президента, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам уже передали. Информацию передают РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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