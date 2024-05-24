Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки в билетах

Авиакомпании хотят штрафовать до 100 тысяч рублей за ошибки в данных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России хотят начать штрафовать авиакомпании или приостанавливать их работу за ошибки при передаче информации о билетах людей в информационную систему. Такое предложение выдвинуло Министерство транспорта РФ.

«Минтранс предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки при передаче данных о билетах пассажиров и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП)», — с документом министерства ознакомился « Коммерсант ». Причиной такого предложения являются участившиеся жалобы пассажиров, которые из-за ошибок сталкиваются с финансовыми тратами.

Штраф за первое нарушение хотят сделать до 30 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических — до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагают наказывать в размере до 400 тысяч рублей. Или будут приостанавливать деятельности на срок до 90 суток. Однако в этой идее видят угрозу «потребительского терроризма», а авиаперевозчики боятся проблем из-за опечаток или сбоев в системе.

В прошлом году Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, который увеличивает в четыре раза штраф для авиакомпаний за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира. Такие нововведения ввели с 1 апреля 2024 года. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека.