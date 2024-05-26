Орбан резко высказался об идеи возвращения всеобщего военного призыва в ЕС

Орбан назвал идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС безумной

27 мая 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте, считает Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется. Он назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС. «Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он подчеркнул, что Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте. Виктор Орбан также отметил, что НАТО проявляет желание стать участником конфликта, и вероятность удержать альянс от этого ограничена, так как его члены не склонны к убеждениям. Эти слова Венгерского лидера отражают опасения по поводу углубления военного конфликта и возможного расширения участия НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется. Он назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС. «Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он подчеркнул, что Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте. Виктор Орбан также отметил, что НАТО проявляет желание стать участником конфликта, и вероятность удержать альянс от этого ограничена, так как его члены не склонны к убеждениям. Эти слова Венгерского лидера отражают опасения по поводу углубления военного конфликта и возможного расширения участия НАТО.