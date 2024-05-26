26 мая 2024

Орбан резко высказался об идеи возвращения всеобщего военного призыва в ЕС

Орбан назвал идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС безумной
© Служба новостей «URA.RU»
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Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте, считает Виктор Орбан Фото:
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется. Он назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Он подчеркнул, что Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте. Виктор Орбан также отметил, что НАТО проявляет желание стать участником конфликта, и вероятность удержать альянс от этого ограничена, так как его члены не склонны к убеждениям. Эти слова Венгерского лидера отражают опасения по поводу углубления военного конфликта и возможного расширения участия НАТО.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется. Он назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в ЕС. «Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он подчеркнул, что Европа не просчитала последствия своего участия в конфликте. Виктор Орбан также отметил, что НАТО проявляет желание стать участником конфликта, и вероятность удержать альянс от этого ограничена, так как его члены не склонны к убеждениям. Эти слова Венгерского лидера отражают опасения по поводу углубления военного конфликта и возможного расширения участия НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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