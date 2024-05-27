В РФ растет число бюджетных мест в колледжах

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В Москве, Петербурге и Новосибирской области активно увеличивают бесплатные места
В Москве, Петербурге и Новосибирской области активно увеличивают бесплатные места Фото:

В РФ прием на бюджетные места в колледжи постепенно нарастает. По данным Минпросвещения, в этом учебном году за среднее профессиональное образование не платят 739 тысяч человек (более 60% от общего числа учащихся). Это на 14,7 тысячи студентов больше, чем год назад.

«Ежегодно в стране растет прием на бюджет. В 2023 году увеличение составило 14,7 тысячи человек. Больше всего прием за счет бюджета увеличен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Томской и Ленинградской областях», — передает пресс-служба ведомства в интервью «Известиям».

По данным издания, Минпросвещения получило задание по разработке прогноза потребности в кадрах на среднесрочный период. В рамках этой работы будет учтено технологическое развитие экономики, реализация инвестпроектов и изменения на рынке труда. После оценки ситуации профильное ведомство совместно с региональными министерствами образования проведет корректировку объемов бюджетных мест в образовательных учреждениях.

В начале года российские власти направили дополнительные средства на подготовку кадров, необходимых экономике. Отмечалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженеров. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.

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В РФ прием на бюджетные места в колледжи постепенно нарастает. По данным Минпросвещения, в этом учебном году за среднее профессиональное образование не платят 739 тысяч человек (более 60% от общего числа учащихся). Это на 14,7 тысячи студентов больше, чем год назад. «Ежегодно в стране растет прием на бюджет. В 2023 году увеличение составило 14,7 тысячи человек. Больше всего прием за счет бюджета увеличен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Томской и Ленинградской областях», — передает пресс-служба ведомства в интервью «Известиям». По данным издания, Минпросвещения получило задание по разработке прогноза потребности в кадрах на среднесрочный период. В рамках этой работы будет учтено технологическое развитие экономики, реализация инвестпроектов и изменения на рынке труда. После оценки ситуации профильное ведомство совместно с региональными министерствами образования проведет корректировку объемов бюджетных мест в образовательных учреждениях. В начале года российские власти направили дополнительные средства на подготовку кадров, необходимых экономике. Отмечалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженеров. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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