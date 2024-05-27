В РФ растет число бюджетных мест в колледжах

В РФ прием на бюджетные места в колледжи постепенно нарастает. По данным Минпросвещения, в этом учебном году за среднее профессиональное образование не платят 739 тысяч человек (более 60% от общего числа учащихся). Это на 14,7 тысячи студентов больше, чем год назад.
«Ежегодно в стране растет прием на бюджет. В 2023 году увеличение составило 14,7 тысячи человек. Больше всего прием за счет бюджета увеличен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Томской и Ленинградской областях», — передает пресс-служба ведомства в интервью «Известиям».
По данным издания, Минпросвещения получило задание по разработке прогноза потребности в кадрах на среднесрочный период. В рамках этой работы будет учтено технологическое развитие экономики, реализация инвестпроектов и изменения на рынке труда. После оценки ситуации профильное ведомство совместно с региональными министерствами образования проведет корректировку объемов бюджетных мест в образовательных учреждениях.
В начале года российские власти направили дополнительные средства на подготовку кадров, необходимых экономике. Отмечалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженеров. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
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