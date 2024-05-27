Врачи раскрыли, какие родинки могут быть признаком рака кожи

Родинки ассиметричной формы могут сигнализировать о развитии рака кожи. Неоднотонные и увеличенные также несут опасность, рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда.
«Большинство видов меланомы проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. … Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. … Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок», — сообщили Ли и Махзуми.
При этом, в уже существующих кожных образованиях развивается примерно 20—30% всех случаев меланомы. Остальные — на отдельных участках кожи.
В Интернете распространяется информация о том, что повреждение родинок может напрямую влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако эта информация является недостоверной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.