Врачи раскрыли, какие родинки могут быть признаком рака кожи

Daily Mail: асимметричные родинки сигнализируют о развитии рака кожи

28 мая 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Примерно 20—30% всех случаев меланомы развиваются в уже существующих кожных образованиях Фото: Анна Майорова © URA.RU Родинки ассиметричной формы могут сигнализировать о развитии рака кожи. Неоднотонные и увеличенные также несут опасность, рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда. «Большинство видов меланомы проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. … Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. … Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок», — сообщили Ли и Махзуми. При этом, в уже существующих кожных образованиях развивается примерно 20—30% всех случаев меланомы. Остальные — на отдельных участках кожи. В Интернете распространяется информация о том, что повреждение родинок может напрямую влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако эта информация является недостоверной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родинки ассиметричной формы могут сигнализировать о развитии рака кожи. Неоднотонные и увеличенные также несут опасность, рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда. «Большинство видов меланомы проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. … Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. … Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок», — сообщили Ли и Махзуми. При этом, в уже существующих кожных образованиях развивается примерно 20—30% всех случаев меланомы. Остальные — на отдельных участках кожи. В Интернете распространяется информация о том, что повреждение родинок может напрямую влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако эта информация является недостоверной.