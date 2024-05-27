27 мая 2024

Врачи раскрыли, какие родинки могут быть признаком рака кожи

Daily Mail: асимметричные родинки сигнализируют о развитии рака кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации к материалу "Отложенные дети". Екатеринбург, девушка, женщина, ключица, родинки
Примерно 20—30% всех случаев меланомы развиваются в уже существующих кожных образованиях Фото:

Родинки ассиметричной формы могут сигнализировать о развитии рака кожи. Неоднотонные и увеличенные также несут опасность, рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда.

«Большинство видов меланомы проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. … Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. … Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок», — сообщили Ли и Махзуми.

При этом, в уже существующих кожных образованиях развивается примерно 20—30% всех случаев меланомы. Остальные — на отдельных участках кожи.

В Интернете распространяется информация о том, что повреждение родинок может напрямую влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако эта информация является недостоверной.

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Родинки ассиметричной формы могут сигнализировать о развитии рака кожи. Неоднотонные и увеличенные также несут опасность, рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда. «Большинство видов меланомы проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. … Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. … Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок», — сообщили Ли и Махзуми. При этом, в уже существующих кожных образованиях развивается примерно 20—30% всех случаев меланомы. Остальные — на отдельных участках кожи. В Интернете распространяется информация о том, что повреждение родинок может напрямую влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако эта информация является недостоверной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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