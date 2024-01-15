Новым «Холостяком» на ТНТ стал победитель «Битвы экстрасенсов»

Победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» аланский провидец Константин Гецати стал новым «холостяком» в проекте телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь». Он в сопровождении 16 претенденток на его сердце в скором времени отправится в Марокко, где будут проходить их свидания и съемки шоу.
«Недавно начались съемки шоу „Невеста. Экстра любовь“, и главным героем оказался победитель 18-го сезона „Битвы экстрасенсов“ аланский провидец Константин Гецати», — пишет Starhit. Съемки первого выпуска прошли в отеле Москвы, именно там экстрасенс познакомился со всеми участницами. В скором времени Гецати и претендентки на его сердце отправятся в Марокко, где будут проходить их свидания.
В проекте хотели принять участие несколько тысяч девушек. Взяли 26 из них, а в Марокко отправятся только 16 претенденток.
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