Крупнейшая партия Швейцарии хочет видеть РФ на саммите по Украине

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Партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине, чтобы сохранить свой нейтралитет
Партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине, чтобы сохранить свой нейтралитет Фото:

Швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) являющаяся крупнейшей в стране, выступила с обращением к своим властям, чтобы включить Россию к участию в саммите, где будет обсуждаться мирные переговоры по Украине. Об этом сообщается на сайте партии. Конференция запланирована на 15 число, она пройдет в Швейцарии.

«Федеральный совет Швейцарии должен сделать все возможное, чтобы российская сторона также приняла участие в конференции в Бюргенштоке», — отмечается на сайте партии. Представители отмечают, что в конференции по Украине должны участвовать все стороны конфликта. Также в партии подчеркнули, что Швейцария должна сделать все, чтобы сохранить свой нейтралитет в противостоянии между Россией и Украиной. Игнорирование Москвы перед предстоящим саммитом может нарушить его, подчеркнули в Швейцарии.

Мирный саммит запланирован на период с 15 по 16 июня в Швейцарии. Изначально Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции. В Кремле подчеркивали, что без участия РФ мероприятие является бесперспективным. В Швейцарии также отмечали, что саммит не должен стать антироссийским.

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Швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) являющаяся крупнейшей в стране, выступила с обращением к своим властям, чтобы включить Россию к участию в саммите, где будет обсуждаться мирные переговоры по Украине. Об этом сообщается на сайте партии. Конференция запланирована на 15 число, она пройдет в Швейцарии. «Федеральный совет Швейцарии должен сделать все возможное, чтобы российская сторона также приняла участие в конференции в Бюргенштоке», — отмечается на сайте партии. Представители отмечают, что в конференции по Украине должны участвовать все стороны конфликта. Также в партии подчеркнули, что Швейцария должна сделать все, чтобы сохранить свой нейтралитет в противостоянии между Россией и Украиной. Игнорирование Москвы перед предстоящим саммитом может нарушить его, подчеркнули в Швейцарии. Мирный саммит запланирован на период с 15 по 16 июня в Швейцарии. Изначально Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции. В Кремле подчеркивали, что без участия РФ мероприятие является бесперспективным. В Швейцарии также отмечали, что саммит не должен стать антироссийским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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