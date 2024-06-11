Чем известен экс-мэр Купянска, который скончался после покушения

В Москве скончался бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора. Его расстреляли возле дома в Старом Осколе в Белгородской области. О том, чем известен бывший глава украинского города — в материале URA.RU.
Биография убитого экс-мэра Купянска
В 2020 году Мацегора был избран мэром Купянска от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая впоследствии была запрещена на Украине. В феврале 2022 года Мацегора принял решение о сотрудничестве с Россией, объяснив свой выбор желанием «не допускать боевых действий и жертв» среди жителей Купянска. В Киеве его обвинили в измене. С июля 2023 года Геннадий Мацегора занимал должность директора спорткомплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.
Покушение на бывшего главу Купянска
Бывший мэр Купянска Мацегора стал жертвой вооруженного нападения 8 июня в Старом Осколе. Он получил огнестрельное ранение и находился в тяжелом состоянии, сообщал telegram-канал Mash. Мацегора выжил после покушения, однако его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента. Позднее он скончался в одной из московских больниц, не приходя в сознание.
СБУ задержала дочь экс-мэра Купянска
В марте 2022 года Мацегора сообщил о задержании своей дочери сотрудниками СБУ и угрозах в ее адрес. Он просил отпустить на свободу, похищенную СБУ дочь, и вместо нее судить его самого. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал происходящее чудовищным, обвинив украинскую власть в пропаганде неонацистской идеологии. По словам Володина, на Украине крадут детей у родителей и прикрываются мирными гражданами, как щитом.
Власти Украины обвинили Мацегору в сотрудничестве с РФ
Генпрокуратура Украины 15 августа 2022 года предъявила обвинение в госизмене экс-главе Купянска Мацегоре. Поводом для этого стало его решение о сотрудничестве с российскими военными и властями. 27 февраля Мацегора принял решение не вести бой с российской армией и пропустить военных, чтобы защитить мирное население города Купянска. Забота политика о вверенном ему населении была воспринята властями Украины как коллаборационизм.
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