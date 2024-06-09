На экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области: в чем его обвиняют на Украине

Mash: на бывшего мэра Купянска совершено покушение
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Мацегора находится в тяжелом состоянии после нападения Фото:

Бывший мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора подвергся вооруженному нападению у собственного дома в российском городе Старый Оскол, сообщал Mash в своем telegram-канале. Он выжил, однако получил серьезные травмы и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. В чем Киев обвиняет Мацегору и зачем чиновник обращался за помощью к властям Украины — в материале URA.RU.

В чем киевские власти обвиняют бывшего мэра Купянска Мацегору

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору в государственной измене. Венедиктова утверждает, что Мацегора оказывал поддержку российским военным в начале специальной военной операции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что чиновника действительно пытались убить в Старом Осколе. При этом подробности он сообщать не стал, сославшись на тайну следствия.

Мацегора ранее сообщал о задержании своей дочери в Ивано-Франковске украинскими силовиками, сообщают РИА Новости. Чиновник рассказал, что ему лично предлагали приехать за дочерью и «получить задание». Мацегора обращался за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако со слов политика, его просьбы были проигнорированы. В Госдуме РФ отреагировали на инцидент с дочерью Мацегоры и призвали мировое сообщество повлиять на ситуацию.

Карьера на Украине

Геннадий Мацегора, занимавший должность мэра Купянска с 2020 года, был представителем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая в настоящее время запрещена на Украине. В феврале 2022 года он принял решение о сотрудничестве с Россией.

В своем обращении к жителям города Мацегора утверждал, что его приоритетной задачей было «не допустить боевых действий и жертв». Он подчеркивал свою заинтересованность в сохранении мирной жизни граждан. В настоящее время Мацегора является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в указанном российском городе.

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Бывший мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора подвергся вооруженному нападению у собственного дома в российском городе Старый Оскол, сообщал Mash в своем telegram-канале. Он выжил, однако получил серьезные травмы и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. В чем Киев обвиняет Мацегору и зачем чиновник обращался за помощью к властям Украины — в материале URA.RU. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору в государственной измене. Венедиктова утверждает, что Мацегора оказывал поддержку российским военным в начале специальной военной операции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что чиновника действительно пытались убить в Старом Осколе. При этом подробности он сообщать не стал, сославшись на тайну следствия. Мацегора ранее сообщал о задержании своей дочери в Ивано-Франковске украинскими силовиками, сообщают РИА Новости. Чиновник рассказал, что ему лично предлагали приехать за дочерью и «получить задание». Мацегора обращался за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако со слов политика, его просьбы были проигнорированы. В Госдуме РФ отреагировали на инцидент с дочерью Мацегоры и призвали мировое сообщество повлиять на ситуацию. Геннадий Мацегора, занимавший должность мэра Купянска с 2020 года, был представителем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая в настоящее время запрещена на Украине. В феврале 2022 года он принял решение о сотрудничестве с Россией. В своем обращении к жителям города Мацегора утверждал, что его приоритетной задачей было «не допустить боевых действий и жертв». Он подчеркивал свою заинтересованность в сохранении мирной жизни граждан. В настоящее время Мацегора является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в указанном российском городе.
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