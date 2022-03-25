Володин назвал Зеленского «военным преступником»

25 марта 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Неонацистская идеология поразила органы власти Украины, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником. Он отметил, что украинский лидер исповедает нацистскую идеологию. «Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния», — написал Володин в своем telegram-канале. Володин, в частности, привел в пример историю мэра украинского города Купянска [Геннадий Мацегора], который записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит отпустить на свободу похищенную СБУ дочь и судить его самого. «Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — пишет Володин. Ранее мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ, пишет телеканал 360. 27 февраля Мацегора принял решение не вести бой с российской армией и пропустить военных, чтобы защитить мирное население. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения , пишет «Правда.ру». Владимир Путин заявил, что оккупация Украины не входит в планы России. По словам президента, Россия защищает свои границы от ядерного и биологического оружия, которое разрабатывалось на Украине под контролем Пентагона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником. Он отметил, что украинский лидер исповедает нацистскую идеологию. «Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния», — написал Володин в своем telegram-канале. Володин, в частности, привел в пример историю мэра украинского города Купянска [Геннадий Мацегора], который записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит отпустить на свободу похищенную СБУ дочь и судить его самого. «Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — пишет Володин. Ранее мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ, пишет телеканал 360. 27 февраля Мацегора принял решение не вести бой с российской армией и пропустить военных, чтобы защитить мирное население. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения, пишет «Правда.ру». Владимир Путин заявил, что оккупация Украины не входит в планы России. По словам президента, Россия защищает свои границы от ядерного и биологического оружия, которое разрабатывалось на Украине под контролем Пентагона.