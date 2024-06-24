Официальный Токио призвал японцев не ездить в Россию из-за терактов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Японские власти продолжают следить за ситуацией в РФ в связи с терактами в Дагестане
Японские власти продолжают следить за ситуацией в РФ в связи с терактами в Дагестане Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Власти Японии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России в связи с терактами в Дагестане. Также Токио продолжает следить за ситуацией в РФ, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. <...> Для всей территории РФ продолжают действовать рекомендации приостановить поездки», — заявил Хаяси на пресс-конференции в Токио. Его слова передает JIJI Press. Он отметил, что на данный момент не поступала информация о случаях угрозы жизни для японских граждан в России. 

Ранее на территории Дагестана, в частности, в Махачкале и Дербенте, произошла серия терактов. В результате этого были совершены нападении на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли свыше 15 полицейских, священник Отец Николай и несколько мирных жителей. 

В Дагестане был объявлен трехдневный траур с 24 по 26 июня. В эти дни на всей территории Республики будут спущены государственные флаги, а телерадиокомпании и культурные учреждения отменят все развлекательные мероприятия, пишет 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Японии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России в связи с терактами в Дагестане. Также Токио продолжает следить за ситуацией в РФ, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. «Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. <...> Для всей территории РФ продолжают действовать рекомендации приостановить поездки», — заявил Хаяси на пресс-конференции в Токио. Его слова передает JIJI Press. Он отметил, что на данный момент не поступала информация о случаях угрозы жизни для японских граждан в России.  Ранее на территории Дагестана, в частности, в Махачкале и Дербенте, произошла серия терактов. В результате этого были совершены нападении на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли свыше 15 полицейских, священник Отец Николай и несколько мирных жителей.  В Дагестане был объявлен трехдневный траур с 24 по 26 июня. В эти дни на всей территории Республики будут спущены государственные флаги, а телерадиокомпании и культурные учреждения отменят все развлекательные мероприятия, пишет 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...