Официальный Токио призвал японцев не ездить в Россию из-за терактов

Власти Японии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России в связи с терактами в Дагестане. Также Токио продолжает следить за ситуацией в РФ, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.
«Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. <...> Для всей территории РФ продолжают действовать рекомендации приостановить поездки», — заявил Хаяси на пресс-конференции в Токио. Его слова передает JIJI Press. Он отметил, что на данный момент не поступала информация о случаях угрозы жизни для японских граждан в России.
Ранее на территории Дагестана, в частности, в Махачкале и Дербенте, произошла серия терактов. В результате этого были совершены нападении на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли свыше 15 полицейских, священник Отец Николай и несколько мирных жителей.
В Дагестане был объявлен трехдневный траур с 24 по 26 июня. В эти дни на всей территории Республики будут спущены государственные флаги, а телерадиокомпании и культурные учреждения отменят все развлекательные мероприятия, пишет 360.ru.
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