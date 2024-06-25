Shot: охранника, спасшего десятки человек во Фрязине, предложили наградить

25 июня 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить охранника Багомеда Багомедова медалью за его действия во время пожара во Фрязине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новость по теме Число жертв, причины взрыва и трудности эвакуации: что известно о пожаре в подмосковном Фрязино Во время пожара в здании во Фрязине охранник Багомед Багомедов в первые минуты начал бегать по этажам и предупреждать людей об опасности, чем спас десятки человек. В связи с этим к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев с просьбой наградить Багомедова. Об этом сообщает Shot. «Охранника сгоревшего здания во Фрязино, который спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С инициативой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудника охраны хотят наградить медалью «За отвагу на пожаре». Пожар во Фрязине Московской области произошел накануне, передает 360.Ru . Загорелось бывшее здание НИИ «Платан». В ходе возгорания погибли шестеро человек. Люди были заблокированы огнем и не могли выбраться самостоятельно. Им пришлось выбивать окна, чтобы выжить. Площадь пожара была более пяти тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только к следующему дню, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия причиной возгорания послужила неисправная проводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время пожара в здании во Фрязине охранник Багомед Багомедов в первые минуты начал бегать по этажам и предупреждать людей об опасности, чем спас десятки человек. В связи с этим к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев с просьбой наградить Багомедова. Об этом сообщает Shot. «Охранника сгоревшего здания во Фрязино, который спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С инициативой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудника охраны хотят наградить медалью «За отвагу на пожаре». Пожар во Фрязине Московской области произошел накануне, передает 360.Ru. Загорелось бывшее здание НИИ «Платан». В ходе возгорания погибли шестеро человек. Люди были заблокированы огнем и не могли выбраться самостоятельно. Им пришлось выбивать окна, чтобы выжить. Площадь пожара была более пяти тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только к следующему дню, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия причиной возгорания послужила неисправная проводка.