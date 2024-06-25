Shot: охранника, спасшего десятки человек во Фрязине, предложили наградить

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить охранника Багомеда Багомедова медалью за его действия во время пожара во Фрязине Фото:
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Во время пожара в здании во Фрязине охранник Багомед Багомедов в первые минуты начал бегать по этажам и предупреждать людей об опасности, чем спас десятки человек. В связи с этим к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев с просьбой наградить Багомедова. Об этом сообщает Shot.

«Охранника сгоревшего здания во Фрязино, который спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С инициативой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудника охраны хотят наградить медалью «За отвагу на пожаре».

Пожар во Фрязине Московской области произошел накануне, передает 360.Ru. Загорелось бывшее здание НИИ «Платан». В ходе возгорания погибли шестеро человек. Люди были заблокированы огнем и не могли выбраться самостоятельно. Им пришлось выбивать окна, чтобы выжить. Площадь пожара была более пяти тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только к следующему дню, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия причиной возгорания послужила неисправная проводка.

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Во время пожара в здании во Фрязине охранник Багомед Багомедов в первые минуты начал бегать по этажам и предупреждать людей об опасности, чем спас десятки человек. В связи с этим к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев с просьбой наградить Багомедова. Об этом сообщает Shot. «Охранника сгоревшего здания во Фрязино, который спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С инициативой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудника охраны хотят наградить медалью «За отвагу на пожаре». Пожар во Фрязине Московской области произошел накануне, передает 360.Ru. Загорелось бывшее здание НИИ «Платан». В ходе возгорания погибли шестеро человек. Люди были заблокированы огнем и не могли выбраться самостоятельно. Им пришлось выбивать окна, чтобы выжить. Площадь пожара была более пяти тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только к следующему дню, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия причиной возгорания послужила неисправная проводка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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