В Крыму задержали украинского шпиона

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Агент военной разведки Украины задержан в Крыму
Агент военной разведки Украины задержан в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму задержан агент украинской военной разведки, передающий данные о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины <...> привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — говорится в сообщении ФСБ, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина передавал информацию о размещении российских сил в республике Крым и городе Севастополе.

В отношении украинца возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. 

Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. На Украине планировали завербовать российского военного летчика за предоставление итальянского гражданства и денежное вознаграждение, передает 360.ru.

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В Крыму задержан агент украинской военной разведки, передающий данные о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. «ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины <...> привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — говорится в сообщении ФСБ, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина передавал информацию о размещении российских сил в республике Крым и городе Севастополе. В отношении украинца возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.  Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. На Украине планировали завербовать российского военного летчика за предоставление итальянского гражданства и денежное вознаграждение, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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