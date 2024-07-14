Глава РФС осудил оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

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Александр Дюков возмутился оскорбительным лозунгом футболиста Даку Фото:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков осудил поведение нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку. Футболист после матча чемпионата Европы по футболу с командой Хорватии произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов.

«Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что „Рубин“ собирается принять меры в отношении игрока», — рассказал Дюков ТАСС.

Сборные Албании и Хорватии 19 июня сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). В момент окончания матча футболист произнес оскорбительный лозунг, после которого сразу же принес извинения за свое высказывание. Однако Даку все же был дисквалифицирован союзом европейских футбольных ассоциаций на два матча.

Мирлинда Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне он забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Договор Даку с «Рубином» истекает в июне 2026 года.

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков осудил поведение нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку. Футболист после матча чемпионата Европы по футболу с командой Хорватии произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. «Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что „Рубин“ собирается принять меры в отношении игрока», — рассказал Дюков ТАСС. Сборные Албании и Хорватии 19 июня сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). В момент окончания матча футболист произнес оскорбительный лозунг, после которого сразу же принес извинения за свое высказывание. Однако Даку все же был дисквалифицирован союзом европейских футбольных ассоциаций на два матча. Мирлинда Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне он забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Договор Даку с «Рубином» истекает в июне 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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