Стало известно, когда установят личности погибших при крушении SSJ-100

В результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне проводится ДНК-экспертиза для идентификации погибших. По информации РИА Новости, полученной от представителей правоохранительных органов, завершение экспертизы может занять около месяца.
«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сообщил источник агентства. Поисковые работы уже завершены, и было найдено 38 фрагментов тел.
12 июля в подмосковном лесу произошло крушение самолета Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. Предварительно все они погибли. Возбуждено уголовное дело по факту крушения. Самолет, принадлежащий «Газпром Авиа», следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», сообщалось ранее. URA.RU рассказало об устройстве пассажирского самолета.
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