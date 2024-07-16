16 июля 2024

Стало известно, когда установят личности погибших при крушении SSJ-100

Экспертиза ДНК погибших при крушении самолета SSJ-100 займет месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза ДНК погибших завершится через месяц
Экспертиза ДНК погибших завершится через месяц Фото:

В результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне проводится ДНК-экспертиза для идентификации погибших. По информации РИА Новости, полученной от представителей правоохранительных органов, завершение экспертизы может занять около месяца.

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сообщил источник агентства. Поисковые работы уже завершены, и было найдено 38 фрагментов тел.

12 июля в подмосковном лесу произошло крушение самолета Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. Предварительно все они погибли. Возбуждено уголовное дело по факту крушения. Самолет, принадлежащий «Газпром Авиа», следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», сообщалось ранее. URA.RU рассказало об устройстве пассажирского самолета.

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В результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне проводится ДНК-экспертиза для идентификации погибших. По информации РИА Новости, полученной от представителей правоохранительных органов, завершение экспертизы может занять около месяца. «Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сообщил источник агентства. Поисковые работы уже завершены, и было найдено 38 фрагментов тел. 12 июля в подмосковном лесу произошло крушение самолета Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. Предварительно все они погибли. Возбуждено уголовное дело по факту крушения. Самолет, принадлежащий «Газпром Авиа», следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», сообщалось ранее. URA.RU рассказало об устройстве пассажирского самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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