Начиненный взрывчаткой украинский гидроцикл обнаружен у берегов Стамбула

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., гидроцикл, гидроциклист
На побережье Стамбула обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл, принадлежащий, предположительно, ВМС Украины (фото из архива) Фото:

У берегов Стамбула утром 25 июля был обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит Украине.

«На стамбульском побережье Чаталджа был найден гидроцикл с камерами, военной техникой и взрывчаткой, предположительно, принадлежащий ВМС Украины», — пишут турецкие СМИ. По их данным, на гидроцикле помимо взрывчатки установлены несколько камер. Сейчас место инцидента блокировано военными и жандармерией.

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У берегов Стамбула утром 25 июля был обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит Украине. «На стамбульском побережье Чаталджа был найден гидроцикл с камерами, военной техникой и взрывчаткой, предположительно, принадлежащий ВМС Украины», — пишут турецкие СМИ. По их данным, на гидроцикле помимо взрывчатки установлены несколько камер. Сейчас место инцидента блокировано военными и жандармерией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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