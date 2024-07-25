Начиненный взрывчаткой украинский гидроцикл обнаружен у берегов Стамбула

25 июля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

На побережье Стамбула обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл, принадлежащий, предположительно, ВМС Украины (фото из архива) Фото: Роман Наумов © URA.RU У берегов Стамбула утром 25 июля был обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит Украине. «На стамбульском побережье Чаталджа был найден гидроцикл с камерами, военной техникой и взрывчаткой, предположительно, принадлежащий ВМС Украины», — пишут турецкие СМИ. По их данным, на гидроцикле помимо взрывчатки установлены несколько камер. Сейчас место инцидента блокировано военными и жандармерией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У берегов Стамбула утром 25 июля был обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит Украине. «На стамбульском побережье Чаталджа был найден гидроцикл с камерами, военной техникой и взрывчаткой, предположительно, принадлежащий ВМС Украины», — пишут турецкие СМИ. По их данным, на гидроцикле помимо взрывчатки установлены несколько камер. Сейчас место инцидента блокировано военными и жандармерией.