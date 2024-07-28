СК возбудил дело по факту крушения самолета в Карачаево-Черкессии

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело возбуждено Минераловодским следственным отделом на транспорте, входящим в Западное межрегиональное следственное управление.
В Карачаево-Черкесии легкомоторный самолет упал в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, и хотя изначально сообщалось, что оба выжили, впоследствии стало известно, что один из них погиб. Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. В сообщении МЧС уточняется, что самолет носил название «Коала RA0897G».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.