СК возбудил дело по факту крушения самолета в Карачаево-Черкессии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения самолета в Карачаево-Черкессии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения самолета в Карачаево-Черкессии Фото:

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело возбуждено Минераловодским следственным отделом на транспорте, входящим в Западное межрегиональное следственное управление.

В Карачаево-Черкесии легкомоторный самолет упал в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, и хотя изначально сообщалось, что оба выжили, впоследствии стало известно, что один из них погиб. Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. В сообщении МЧС уточняется, что самолет носил название «Коала RA0897G».

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Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело возбуждено Минераловодским следственным отделом на транспорте, входящим в Западное межрегиональное следственное управление. В Карачаево-Черкесии легкомоторный самолет упал в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, и хотя изначально сообщалось, что оба выжили, впоследствии стало известно, что один из них погиб. Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. В сообщении МЧС уточняется, что самолет носил название «Коала RA0897G».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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