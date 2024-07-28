В МЧС сообщили о подробностях крушения самолета в Карачаево-Черкессии

В Малокарачаевском районе, возле Красного кургана, упал самолет «Коала RA0897G», на борту которого находились два человека. Один из них погиб. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
«На территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный курган, произошло падение легкомоторного самолета фирмы „Коала RA0897G“», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что на борту было два человека, один погиб.
Пострадавшего госпитализировали в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий привлекли группу из 15 человек и пяти единиц техники, включая шесть человек и три единицы техники от МЧС России, заключили в ведомстве.
В Карачаево-Черкесии 28 июля произошло падение легкомоторного самолета, на борту которого находились два человека. Инцидент случился вблизи населенного пункта Красный Курган. На месте происшествия активно работают экстренные службы, которые устанавливают причины падения самолета.
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