«Хезболла» запустила БПЛА в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту

31 июля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Запусщены несколько звеньев беспилотников-камикадзе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Шиитская милиция «Хезболлах» объявила о начале ответных действий против Израиля в ответ на воздушный удар по южной окраине Бейрута, где расположен их штаб. Об этом сообщил источник в руководстве организации телеканалу Sky News Arabia. «Шиитские бойцы запустили несколько звеньев беспилотников-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи», — заявил источник в «Хезболлах» телеканалу Sky News Arabia. Он уточнил, что там находится их штаб. Израиль ударил по югу Бейрута. При этом США призвали Израиль не совершать критическую ошибку, планируя атаку на Ливан. Позже стало известно, что попытка Израиля убить командира «Хезболлы» провалилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шиитская милиция «Хезболлах» объявила о начале ответных действий против Израиля в ответ на воздушный удар по южной окраине Бейрута, где расположен их штаб. Об этом сообщил источник в руководстве организации телеканалу Sky News Arabia. «Шиитские бойцы запустили несколько звеньев беспилотников-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи», — заявил источник в «Хезболлах» телеканалу Sky News Arabia. Он уточнил, что там находится их штаб. Израиль ударил по югу Бейрута. При этом США призвали Израиль не совершать критическую ошибку, планируя атаку на Ливан. Позже стало известно, что попытка Израиля убить командира «Хезболлы» провалилась.