Онколог Карасев рассказал, какие участки тела необходимо ощупывать, чтобы заметить рак

Рак может проявляться не только внутри организма человека, но и снаружи. Для своевременного обнаружения онкологии важно проверять свои лимфоузлы, чтобы заметить их увеличение. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев.
«Особое внимание следует уделять области подмышек, шее и зоне над ключицей. При проблемах с лимфатической системой страдает весь организм. Если оставить увеличенные лимфоузлы без внимания, может развиться рак лимфатической системы», — передает издание «Дни 24» слова Карасева.
По словам врача, насторожить должна также отечность тела человека и появление шишек на коже. Он добавил, что факторами риска считаются герпес и вирусные гепатиты. Карасев отметил, что если пациенты обращаются к онкологам своевременно, то выздоравливают в 90% случаев.
Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, чтобы обнаружить рак на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Онколог уточнил, что для определения разных видов рака нужно посещать узких специалистов.
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