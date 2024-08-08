Онколог Карасев рассказал, какие участки тела необходимо ощупывать, чтобы заметить рак

Врач Карасев: опухшие лимфоузлы грозят развитием онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно вовремя приходить к онкологам на обследование
Важно вовремя приходить к онкологам на обследование Фото:

Рак может проявляться не только внутри организма человека, но и снаружи. Для своевременного обнаружения онкологии важно проверять свои лимфоузлы, чтобы заметить их увеличение. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев.

«Особое внимание следует уделять области подмышек, шее и зоне над ключицей. При проблемах с лимфатической системой страдает весь организм. Если оставить увеличенные лимфоузлы без внимания, может развиться рак лимфатической системы», — передает издание «Дни 24» слова Карасева.

По словам врача, насторожить должна также отечность тела человека и появление шишек на коже. Он добавил, что факторами риска считаются герпес и вирусные гепатиты. Карасев отметил, что если пациенты обращаются к онкологам своевременно, то выздоравливают в 90% случаев.

Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, чтобы обнаружить рак на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Онколог уточнил, что для определения разных видов рака нужно посещать узких специалистов.

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Рак может проявляться не только внутри организма человека, но и снаружи. Для своевременного обнаружения онкологии важно проверять свои лимфоузлы, чтобы заметить их увеличение. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев. «Особое внимание следует уделять области подмышек, шее и зоне над ключицей. При проблемах с лимфатической системой страдает весь организм. Если оставить увеличенные лимфоузлы без внимания, может развиться рак лимфатической системы», — передает издание «Дни 24» слова Карасева. По словам врача, насторожить должна также отечность тела человека и появление шишек на коже. Он добавил, что факторами риска считаются герпес и вирусные гепатиты. Карасев отметил, что если пациенты обращаются к онкологам своевременно, то выздоравливают в 90% случаев. Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, чтобы обнаружить рак на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Онколог уточнил, что для определения разных видов рака нужно посещать узких специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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