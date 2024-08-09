Детей из реабилитационного центра в Курской области экстренно эвакуируют

09 августа 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Беловский детский дом уехал в Воронеж из Льгова, добавила Наталья Листопадова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Детей из Льговского центра соцпомощи, который находится в Курской области, экстренно эвакуируют из-за украинских обстрелов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. «Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей. Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие», — рассказала ТАСС Наталья Листопадова. Ранее глава Льговского района Сергей Коростелев сообщил, что необходимости в срочной эвакуации всего населения пока нет. Он отметил сложную обстановку в регионе, добавив, что ситуация контролируемая. Спустя время он объяснил, что эвакуация проходит пока по запросам граждан в индивидуальном порядке. Льгов находится рядом с Суджей, где идут бои с ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детей из Льговского центра соцпомощи, который находится в Курской области, экстренно эвакуируют из-за украинских обстрелов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. «Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей. Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие», — рассказала ТАСС Наталья Листопадова. Ранее глава Льговского района Сергей Коростелев сообщил, что необходимости в срочной эвакуации всего населения пока нет. Он отметил сложную обстановку в регионе, добавив, что ситуация контролируемая. Спустя время он объяснил, что эвакуация проходит пока по запросам граждан в индивидуальном порядке. Льгов находится рядом с Суджей, где идут бои с ВСУ.