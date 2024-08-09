Детей из реабилитационного центра в Курской области экстренно эвакуируют

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Горят леса. Село Иковка, эвакуация, автотранспорт
Беловский детский дом уехал в Воронеж из Льгова, добавила Наталья Листопадова (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Детей из Льговского центра соцпомощи, который находится в Курской области, экстренно эвакуируют из-за украинских обстрелов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

«Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей. Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие», — рассказала ТАСС Наталья Листопадова.

Ранее глава Льговского района Сергей Коростелев сообщил, что необходимости в срочной эвакуации всего населения пока нет. Он отметил сложную обстановку в регионе, добавив, что ситуация контролируемая. Спустя время он объяснил, что эвакуация проходит пока по запросам граждан в индивидуальном порядке. Льгов находится рядом с Суджей, где идут бои с ВСУ.

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Детей из Льговского центра соцпомощи, который находится в Курской области, экстренно эвакуируют из-за украинских обстрелов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова. «Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей. Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие», — рассказала ТАСС Наталья Листопадова. Ранее глава Льговского района Сергей Коростелев сообщил, что необходимости в срочной эвакуации всего населения пока нет. Он отметил сложную обстановку в регионе, добавив, что ситуация контролируемая. Спустя время он объяснил, что эвакуация проходит пока по запросам граждан в индивидуальном порядке. Льгов находится рядом с Суджей, где идут бои с ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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