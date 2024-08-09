Рамазанов признался, что поменял российское гражданство ради победы на Олимпиаде

10 августа 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Рамазанов забрал золотую медаль по вольной борьбе в рамках ОИ-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, выступающий на Олимпиаде за сборную Болгарии по вольной борьбе, признался, что сменил спортивное гражданство ради победы на соревнованиях в Париже. До 2022 года борец выступал за Россию, но в январе того же года перешел под флаг иностранного государства. «Ради олимпийской медали (менял спортивное гражданство — прим. URA.RU). В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни», — рассказал Рамазанов в интервью «Матч ТВ». В финальной схватке в рамках Олимпиады он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати и забрал золотую медаль. Спортсмены из РФ завершили свое выступление на Олимпиаде 9 августа. Единственными, кто получил медаль в рамках соревнований, стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета флага государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, выступающий на Олимпиаде за сборную Болгарии по вольной борьбе, признался, что сменил спортивное гражданство ради победы на соревнованиях в Париже. До 2022 года борец выступал за Россию, но в январе того же года перешел под флаг иностранного государства. «Ради олимпийской медали (менял спортивное гражданство — прим. URA.RU). В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни», — рассказал Рамазанов в интервью «Матч ТВ». В финальной схватке в рамках Олимпиады он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати и забрал золотую медаль. Спортсмены из РФ завершили свое выступление на Олимпиаде 9 августа. Единственными, кто получил медаль в рамках соревнований, стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета флага государства.