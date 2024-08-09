Рамазанов признался, что поменял российское гражданство ради победы на Олимпиаде

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, выступающий на Олимпиаде за сборную Болгарии по вольной борьбе, признался, что сменил спортивное гражданство ради победы на соревнованиях в Париже. До 2022 года борец выступал за Россию, но в январе того же года перешел под флаг иностранного государства.
«Ради олимпийской медали (менял спортивное гражданство — прим. URA.RU). В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни», — рассказал Рамазанов в интервью «Матч ТВ». В финальной схватке в рамках Олимпиады он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати и забрал золотую медаль.
Спортсмены из РФ завершили свое выступление на Олимпиаде 9 августа. Единственными, кто получил медаль в рамках соревнований, стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета флага государства.
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