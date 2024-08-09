09 августа 2024

Рамазанов признался, что поменял российское гражданство ради победы на Олимпиаде

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская
Рамазанов забрал золотую медаль по вольной борьбе в рамках ОИ-2024 Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, выступающий на Олимпиаде за сборную Болгарии по вольной борьбе, признался, что сменил спортивное гражданство ради победы на соревнованиях в Париже. До 2022 года борец выступал за Россию, но в январе того же года перешел под флаг иностранного государства.

«Ради олимпийской медали (менял спортивное гражданство — прим. URA.RU). В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни», — рассказал Рамазанов в интервью «Матч ТВ». В финальной схватке в рамках Олимпиады он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати и забрал золотую медаль.

Спортсмены из РФ завершили свое выступление на Олимпиаде 9 августа. Единственными, кто получил медаль в рамках соревнований, стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета флага государства.

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Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, выступающий на Олимпиаде за сборную Болгарии по вольной борьбе, признался, что сменил спортивное гражданство ради победы на соревнованиях в Париже. До 2022 года борец выступал за Россию, но в январе того же года перешел под флаг иностранного государства. «Ради олимпийской медали (менял спортивное гражданство — прим. URA.RU). В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни», — рассказал Рамазанов в интервью «Матч ТВ». В финальной схватке в рамках Олимпиады он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати и забрал золотую медаль. Спортсмены из РФ завершили свое выступление на Олимпиаде 9 августа. Единственными, кто получил медаль в рамках соревнований, стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета флага государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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