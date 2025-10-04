В Европе оценили попытки НАТО напугать Россию

Додик: Россия не боится планов по изоляции
Запад повторяет свои ошибки, заявил Додик
Запад повторяет свои ошибки, заявил Додик Фото:

Планы НАТО и попытки международной изоляции не способны напугать Россию, Такое заявление сделал президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами», — передает слова Додика ТАСС. Он добавил, что события в бывшей Югославии, по его мнению, стали для Запада своего рода тренировочной площадкой перед украинским конфликтом. Из его слов следовало, что единственным проблеском разума в западной политике он считает позицию Венгрии, которая трезво оценивает ситуацию.

Додик также заявил, что эйфория вокруг возможного вступления Украины в Европейский союз противоречит всем известным критериям этой организации. По его мнению, западным стратегам необходимо втянуть Украину в свои ряды для постоянного обвинения России. В заключение он выразил уверенность, что Москва стабильна, не имеет внутренних проблем, способных ее дестабилизировать, и проводимая президентом РФ Владимиром Путиным политика направлена исключительно на укрепление этой стабильности.

