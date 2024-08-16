В Москву вернется июльская жара

В Москву вернется жаркая погода. Ожидается прогрев воздуха до 28 градусов на уровне июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. <…> Температура будет выше нормы на четыре градуса», — рассказал синоптик Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что днем 18 августа ожидается температура воздуха до 28 градусов. Отмечается, что в течение нескольких дней будет устойчивая теплая погода.
Ранее другой синоптик Татьяна Позднякова также обещала жаркую погоду в столице в ближайшие дни, передает RT. При этом в начале месяца в Москве прошли обильные ливни с грозой. В связи с непогодой улицы города тогда затопило.
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