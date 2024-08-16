NYT: охрана Байдена начала работать на Трампа

Секретная служба США усилила безопасность кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа после покушения на него в июле во время митинга в Пенсильвании. Часть охраны нынешнего главы страны Джо Байдена была передана Трампу.
«Секретная служба усилила безопасность бывшего президента Дональда Трампа различными способами после покушения на него в прошлом месяце, в том числе временно передав часть команды охраны президента Байдена господину Трампу», — пишет The New York Times. Подобный случай весьма необычен, рассказал изданию представитель Секретной службы.
По его словам, это был вынужденный шаг. Возросшая угроза безопасности Трампа и сокращение графика поездок Байдена позволили Службе безопасности США усилить охрану кандидата в президенты за счет команды нынешнего лидеры страны.
В июле на кандидата на пост главы Штатов Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика.
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