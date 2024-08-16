В Беларуси ожидают провокацию со стороны Украины

В Белоруссии ожидают вооруженную провокацию со стороны Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин на совещании по вопросам военной безопасности.
«Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины», — пишет издание «Белта». Совещание собрал президент Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Белоруссия пообещала ответить всеми силами на провокации Киева. По словам белорусского постпреда при ООН Валентина Рыбакова, страна воспользуется правом на самооборону и ответит на любые провокации всеми имеющими силами и средствами.
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