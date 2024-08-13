Белоруссия пообещала ответить всеми силами на провокации Киева

Белоруссия в полной мере воспользуется правом на самооборону и ответит на любые провокации всеми имеющимися силами, средствами и возможностями. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков в ответ на запущенные в республику дроны из Украины.
«Республика Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации и любые враждебные действия с использованием всех имеющихся сил, средств и возможностей. В связи с опасностью ситуации и в связи с глобальными рисками МИД Беларуси уже начало доводить подробную информацию об этом инциденте до ООН», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН, передает БЕЛТА.
Ранее системы ПВО Беларуси сбили 13 беспилотников, запущенных на территорию республики из Украины. По словам полковника Андрея Богоделя, дроны были направлены, чтобы показать безнаказанность Киева, передает RT.
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