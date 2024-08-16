16 августа 2024

Челябинке понадобилась помощь спасателей, чтобы получить доступ к умершему мужу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, спасатель
Спасатели открыли двери при помощи слесарного инструмента Фото:

Спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС в Челябинской области обеспечили доступ женщине к супругу, который скончался в ванне. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы области.

«В Магнитогорске поступило сообщение от женщины, которая сильно волновалась о судьбе супруга. Она объяснила, что муж зашел в ванную, закрылся и через некоторое время перестал подавать признаки жизни», — сообщили в пресс-службе в социальной сети «ВКонтакте».

Самостоятельно открыть дверь закрытую на щеколду женщина не смогла. Не получилось это сделать и бригаде скорой медицинской помощи.

Прибыв к месту ЧП, спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС обеспечили доступ к пострадавшему. Двери открыли при помощи слесарного инструмента. Однако помочь мужчине уже никто не мог, врачи констатировали смерть магнитогорца.

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Спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС в Челябинской области обеспечили доступ женщине к супругу, который скончался в ванне. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы области. «В Магнитогорске поступило сообщение от женщины, которая сильно волновалась о судьбе супруга. Она объяснила, что муж зашел в ванную, закрылся и через некоторое время перестал подавать признаки жизни», — сообщили в пресс-службе в социальной сети «ВКонтакте». Самостоятельно открыть дверь закрытую на щеколду женщина не смогла. Не получилось это сделать и бригаде скорой медицинской помощи. Прибыв к месту ЧП, спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС обеспечили доступ к пострадавшему. Двери открыли при помощи слесарного инструмента. Однако помочь мужчине уже никто не мог, врачи констатировали смерть магнитогорца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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