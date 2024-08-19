19 августа 2024

WSJ: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал из Польши 6 июля на машине Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Германия подозревает определенного человека в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», который покинул Польшу. По информации Wall Street Journal, он отправился на Украину 6 июля на автомобиле.

«По словам источников, знакомых с ходом расследования, подозреваемый выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле», — сообщает американская газета Wall Street Journal. Немецкие власти были обеспокоены, когда узнали от польских прокуроров о невозможности ареста подозреваемого до проверки дела службой безопасности Польши.

По данным источников Wall Street Journal, немецкие министры в ходе июльского визита в Польшу просили об аресте подозреваемого, но польская сторона отказала. Один из польских чиновников якобы выразил мнение, что за действия, связанные с диверсией на газопроводах, следует награждать, а не арестовывать.

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков», напоминает «Национальная служба новостей». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад.

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Германия подозревает определенного человека в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», который покинул Польшу. По информации Wall Street Journal, он отправился на Украину 6 июля на автомобиле. «По словам источников, знакомых с ходом расследования, подозреваемый выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле», — сообщает американская газета Wall Street Journal. Немецкие власти были обеспокоены, когда узнали от польских прокуроров о невозможности ареста подозреваемого до проверки дела службой безопасности Польши. По данным источников Wall Street Journal, немецкие министры в ходе июльского визита в Польшу просили об аресте подозреваемого, но польская сторона отказала. Один из польских чиновников якобы выразил мнение, что за действия, связанные с диверсией на газопроводах, следует награждать, а не арестовывать. Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков», напоминает «Национальная служба новостей». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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