РИАН: в Лефортово задержали мужчину, выбросившего женщину и младенца из окна

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Подозреваемый в убийстве задержан Фото:

В московском Лефортово задержали мужчину, который, предположительно, выбросил женщину с ребенком из окна многоэтаэжки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Задержан мужчина, который, предварительно, выбросил женщину и ребенка из окна дома на юго-востоке Москвы», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.

Ранее СМИ писали о мужчине, который, предположительно выбросил женщину с младенцем из окна многоэтажки, после чего заперся в квартире. В связи с этим Следком столицы возбудил уголовное дело.

Обновлено в 11:20 по мск:

В московской прокуратуре подтвердили задержание мужчины. Ему оказывается медпомощь.

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В московском Лефортово задержали мужчину, который, предположительно, выбросил женщину с ребенком из окна многоэтаэжки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Задержан мужчина, который, предварительно, выбросил женщину и ребенка из окна дома на юго-востоке Москвы», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Ранее СМИ писали о мужчине, который, предположительно выбросил женщину с младенцем из окна многоэтажки, после чего заперся в квартире. В связи с этим Следком столицы возбудил уголовное дело. Обновлено в 11:20 по мск: В московской прокуратуре подтвердили задержание мужчины. Ему оказывается медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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