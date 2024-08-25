Происшествия Криминал РИАН: в Лефортово задержали мужчину, выбросившего женщину и младенца из окна 25 августа 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Подозреваемый в убийстве задержан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В московском Лефортово задержали мужчину, который, предположительно, выбросил женщину с ребенком из окна многоэтаэжки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Задержан мужчина, который, предварительно, выбросил женщину и ребенка из окна дома на юго-востоке Москвы», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Ранее СМИ писали о мужчине, который, предположительно выбросил женщину с младенцем из окна многоэтажки, после чего заперся в квартире. В связи с этим Следком столицы возбудил уголовное дело. Обновлено в 11:20 по мск: В московской прокуратуре подтвердили задержание мужчины. Ему оказывается медпомощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В московском Лефортово задержали мужчину, который, предположительно, выбросил женщину с ребенком из окна многоэтаэжки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Задержан мужчина, который, предварительно, выбросил женщину и ребенка из окна дома на юго-востоке Москвы», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Ранее СМИ писали о мужчине, который, предположительно выбросил женщину с младенцем из окна многоэтажки, после чего заперся в квартире. В связи с этим Следком столицы возбудил уголовное дело. Обновлено в 11:20 по мск: В московской прокуратуре подтвердили задержание мужчины. Ему оказывается медпомощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям