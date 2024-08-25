РИАН: в Лефортово задержали мужчину, выбросившего женщину и младенца из окна

В московском Лефортово задержали мужчину, который, предположительно, выбросил женщину с ребенком из окна многоэтаэжки. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
«Задержан мужчина, который, предварительно, выбросил женщину и ребенка из окна дома на юго-востоке Москвы», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.
Ранее СМИ писали о мужчине, который, предположительно выбросил женщину с младенцем из окна многоэтажки, после чего заперся в квартире. В связи с этим Следком столицы возбудил уголовное дело.
Обновлено в 11:20 по мск:
В московской прокуратуре подтвердили задержание мужчины. Ему оказывается медпомощь.
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