Лавров завил об изощренных мозгах Запада: главное о ситуации под Курском на 31 августа

Глава МИД России Сергей Лавров выразил недоумение в отношении целей, которые преследует Запад, поддерживая Украину в конфликте. Лавров отметил, что мотивы западных стран остаются неясными из-за их «изощренных мозгов». Также военнослужащие РФ нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины у 15 населенных пунктов в Курской области. Главное о ситуации в регионе — в материале URA.RU.
Лавров о территориальных переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что у Зеленского не раз были оговорки об использовании мирного населения атакованной Курской области для обмена пленными. Он пояснил, что цели Запада в отношении спонсирования вторжения в регион РФ сложно понять, так как у них «изощренные мозги».
Лавров также четко выразил позицию страны по вопросу территориальных претензий. В свете недавних событий и атак на Курскую область, Россия не намерена вести переговоры относительно своих территорий. Он осудил действия Украины, которые, по его словам, направлены на захват территорий для последующих обменов.
ВС РФ успешно отразили атаки ВСУ
Российские военные подразделения успешно отразили несколько атак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка. Поддержка армейской авиации и артиллерийский огонь позволили нанести значительные потери живой силе и технике противника, сообщили в Минобороны России.
В результате авиационных ударов, артиллерийского огня и действий войск было нанесено поражение 15 выявленным в течение суток группировкам живой силы и техники ВСУ. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость, как отмечается в сообщении.
Потери украинских войск
С начала боевых действий 6 августа на курском направлении, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили значительное количество военной техники противника: 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 76 танков, 67 бронетранспортеров, 36 боевых машин пехоты.
Также были уничтожены 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.
Использование F-16 по территории РФ
Дания предоставила разрешение Вооруженным силам Украины на использование переданных ей истребителей F-16 для проведения атак на территорию России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ВСУ вправе наносить удары по территории России, в том числе и по Курской области.
Удары по резервам украинских войск
Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских резервов. Целью данных операций было ослабление потенциала ВСУ и предотвращение их дальнейшего продвижения в районе.
Уничтожение украинского бронеавтомобиля и БПЛА
В ходе разведывательных операций был обнаружен бронеавтомобиль Humvee ВСУ. После анализа разведданных, в результате попадания FPV-дрона он был уничтожен.
Также МО РФ сообщили об успешном пресечении попытки использования украинскими силами БПЛА. Они собирались использовать его для террористической атаки на территории России.
Ка-52м нанес удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ка-52м использовал авиационные средства поражения для нанесения удара по живой силе и бронированной технике подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Координаты целей были предоставлены разведкой Вооруженных сил Российской Федерации.
Экипаж успешно выполнил задание, нанес удар по заданным целям, а затем провел противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу. В результате операции были уничтожены личный состав и бронетехника Вооруженных сил Украины, передает «Пятый канал».
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