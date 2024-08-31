«Для последующих обменов»: Лавров назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Лавров: ВСУ атаковали Курскую область для обмена пленными
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Неизвестно какую цель ставил Запад, спонсируя атаку ВСУ на Курскую область, но вероятно это нужно для обмена пленными, заявил Лавров
Неизвестно какую цель ставил Запад, спонсируя атаку ВСУ на Курскую область, но вероятно это нужно для обмена пленными, заявил Лавров Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров отмечает сложности в понимании целей Запада, которые те поставили при спонсировании вторжения Украины в Курскую область. Лавров подчеркнул, что у западных стран «изощренные мозги», что усложняет интерпретацию их действий. Однако он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз оговаривался о желании использовать мирных жителей атакованного региона России для обмена пленными.

«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. <...> Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания „по Фрейду“, что им это будет нужно для последующих обменов», — сообщил Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT для документального фильма «Мосты на Восток».

ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В российском регионе украинские военные похищают мирных жителей, наносят беспорядочные удары по домам и автомобилей с целью убить как можно больше людей и занимаются мародерством

За последнюю ночь на курском направлении Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. ВСУ пытались продавить участок, с российскими войсками, однако добиться успеха у противника не получилось.

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Глава МИД России Сергей Лавров отмечает сложности в понимании целей Запада, которые те поставили при спонсировании вторжения Украины в Курскую область. Лавров подчеркнул, что у западных стран «изощренные мозги», что усложняет интерпретацию их действий. Однако он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз оговаривался о желании использовать мирных жителей атакованного региона России для обмена пленными. «Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. <...> Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания „по Фрейду“, что им это будет нужно для последующих обменов», — сообщил Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT для документального фильма «Мосты на Восток». ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В российском регионе украинские военные похищают мирных жителей, наносят беспорядочные удары по домам и автомобилей с целью убить как можно больше людей и занимаются мародерством.  За последнюю ночь на курском направлении Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. ВСУ пытались продавить участок, с российскими войсками, однако добиться успеха у противника не получилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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