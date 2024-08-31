Глава МИД России Сергей Лавров отмечает сложности в понимании целей Запада, которые те поставили при спонсировании вторжения Украины в Курскую область. Лавров подчеркнул, что у западных стран «изощренные мозги», что усложняет интерпретацию их действий. Однако он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз оговаривался о желании использовать мирных жителей атакованного региона России для обмена пленными.
«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. <...> Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания „по Фрейду“, что им это будет нужно для последующих обменов», — сообщил Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT для документального фильма «Мосты на Восток».
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В российском регионе украинские военные похищают мирных жителей, наносят беспорядочные удары по домам и автомобилей с целью убить как можно больше людей и занимаются мародерством.
За последнюю ночь на курском направлении Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. ВСУ пытались продавить участок, с российскими войсками, однако добиться успеха у противника не получилось.
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