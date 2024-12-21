В Казани отменены все массовые мероприятия

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В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня Фото:

В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Причиной отмены массовых мероприятий в выходные, 21 и 22 декабря, стала атака дронов ВСУ по жилым зданиям столицы Татарстана. Утром 21 декабря, как минимум, восемь беспилотников, ударили по городу. Данных о погибших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов. Причиной отмены массовых мероприятий в выходные, 21 и 22 декабря, стала атака дронов ВСУ по жилым зданиям столицы Татарстана. Утром 21 декабря, как минимум, восемь беспилотников, ударили по городу. Данных о погибших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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