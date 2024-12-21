В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня
В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов.
Причиной отмены массовых мероприятий в выходные, 21 и 22 декабря, стала атака дронов ВСУ по жилым зданиям столицы Татарстана. Утром 21 декабря, как минимум, восемь беспилотников, ударили по городу. Данных о погибших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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