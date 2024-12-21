В Казани отменены все массовые мероприятия

21 декабря 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов. Причиной отмены массовых мероприятий в выходные, 21 и 22 декабря, стала атака дронов ВСУ по жилым зданиям столицы Татарстана. Утром 21 декабря, как минимум, восемь беспилотников, ударили по городу. Данных о погибших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казани отменены все массовые мероприятия на ближайшие два дня. Такое решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов. Причиной отмены массовых мероприятий в выходные, 21 и 22 декабря, стала атака дронов ВСУ по жилым зданиям столицы Татарстана. Утром 21 декабря, как минимум, восемь беспилотников, ударили по городу. Данных о погибших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.