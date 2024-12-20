20 декабря 2024

Юрист Соловьев: штрафы за ПДД увеличатся в 1,5 раза с 2025 года

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Скидка на оплату штрафа уменьшится до 25%
Скидка на оплату штрафа уменьшится до 25% Фото:

Повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД, включая превышение скорости и выезд на встречную полосу, вступит в силу с 1 января 2025 года. Ранее проект одобрила Госдума, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«За выезд на встречную полосу [вырастет] — с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. Правила применения ремней безопасности — с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление ТС — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей», — рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Помимо этого, штраф за отказ от медосвидетельствования вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а за превышение скорости — с 500 до 750 рублей и с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. Аналогичную сумму нужно будет заплатить за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Также уменьшится и скидка на оплату штрафа — с половины до четверти суммы при оплате в течение 20 дней после получения постановления.

По мнению Соловьева, основание для повышения штрафов — рост количества ДТП в стране. В 2023 году их было 132,4 тысячи, в которых погибли 14,5 тысяч человек, а 166,5 тысяч пострадали. Разница с предыдущим годом составила больше 4,5% в большую сторону. Также штрафы за некоторые виды нарушений держались на уровне 2007 года и стали неактуальны из-за инфляции.

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Повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД, включая превышение скорости и выезд на встречную полосу, вступит в силу с 1 января 2025 года. Ранее проект одобрила Госдума, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «За выезд на встречную полосу [вырастет] — с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. Правила применения ремней безопасности — с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление ТС — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей», — рассказал Соловьев агентству «Прайм». Помимо этого, штраф за отказ от медосвидетельствования вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а за превышение скорости — с 500 до 750 рублей и с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. Аналогичную сумму нужно будет заплатить за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Также уменьшится и скидка на оплату штрафа — с половины до четверти суммы при оплате в течение 20 дней после получения постановления. По мнению Соловьева, основание для повышения штрафов — рост количества ДТП в стране. В 2023 году их было 132,4 тысячи, в которых погибли 14,5 тысяч человек, а 166,5 тысяч пострадали. Разница с предыдущим годом составила больше 4,5% в большую сторону. Также штрафы за некоторые виды нарушений держались на уровне 2007 года и стали неактуальны из-за инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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