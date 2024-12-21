Mash: покончивший с собой экс-муж Седоковой занимал у певицы миллион

Перед тем как развестись с певицей Анной Седоковой, баскетболист Янис Тимма, накануне покончивший жизнь самоубийством, одолжил у нее один миллион рублей. Об этом сообщает подруга артистки.
«Перед разводом с Анной Седоковой Янис Тимма взял у нее в долг миллион рублей», — передает Mash слова подруги Седоковой. По ее мнению, он нуждался в денежных средствах для выплаты алиментов на содержание их общего сына.
В настоящее время певица находится в медицинском учреждении, в связи с чем она не может посетить следственный комитет для дачи показаний по делу о возможном доведении до самоубийства. Седокова в последний раз встречалась с баскетболистом примерно две с половиной недели назад до его трагической кончины. Во время этой встречи спортсмен настаивал на возобновлении отношений.
Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что после смерти Тиммы Седокова временно прекратит свои концертные выступления. Он подчеркнул, что через некоторое время артистка планирует вернуться на сцену, передает RT.
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