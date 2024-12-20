Взрывы в Киеве, месть за Ростовскую область и расстрелы мирных жителей: карта СВО на 20 декабря

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по СБУ в Киеве в ответ на их атаку

20 декабря 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по пункту управления Службы безопасности страны (СБУ) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве рано утром прозвучала серия мощных взрывов. Первый прозвучал на земле в 07:12 по местному времени, за ним через пару минут последовала еще серия из трех взрывов. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). Ход военных действий и карта спецоперации на 20 декабря — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Атака по российским регионам Ночная атака БПЛА по регионам Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Среди них: 16 аппаратов сбили над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над акваторией Черного моря, над территорией Брянской области уничтожено пять беспилотников и один над территорией Белгородской области. Курская область Утром 20 декабря в приграничном районе Курской области была сбита украинская ракета. Об этом сообщили telegram-канале правительства региона, поблагодарив силы противовоздушной обороны (ПВО). Прилет по Киеву Новость по теме Что известно о серии мощных взрывов в Киеве В Киеве на Украине рано утром 20 декабря раздалась серия мощных взрывов. Хлопки были слышны в разных районах столицы и сопровождались сигналами тревоги. Сообщается, что первый взрыв прогремел около 07:12 по местному времени., а второй — уже через две минуты, в 07:14. В результате ударов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города. Позже в Минобороны РФ сообщили, что утренняя атака по Киеву была нанесена в рамках мести за удар ВСУ по Ростовской области. Целями стали пункт управления Службы безопасности Украины и киевское конструкторское бюро «Луч». Расстрелы мирных жителей Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Никитченко рассказал о том, как взвод пулеметчиков расстреливали мирное население в Курской области. Он отметил, что украинские военные под видом российских солдат заходили в населенные пункты и открывали огонь по всем. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ. Пленный также уточнил, что командование ВСУ отправляет в Курскую область значительные силы, несмотря на высокие потери. По его словам, это обусловлено неспособностью удерживать позиции: за неделю было потеряно более 500 солдат. Активизация украинских ДРГ в ЛНР Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины заметно активизировались в лесах у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на военных. По его словам, бойцы ДНР хорошо подготовлены, а также обеспечены вещами для существования «в автономном режиме» в течение нескольких дней. Также, согласно словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы недавно начали оперировать в лесистой местности юго-западнее Кременной. Группы насчитывают от 7 до 15 человек. Харьковское направление Военные Российской Федерации прорвали оборонительные рубежи украинских вооруженных сил на западном берегу Оскольского водохранилища, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, это обеспечило захват участка лесного массива в районе Загрызово Харьковской области. Он уточнил, что новые позиции российских войск способствуют дальнейшему продвижению на данном направлении фронта и повышают эффективность ударов по позициям ВСУ. ВС РФ освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР Российские военные освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Успеновка и Новопустынка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве рано утром прозвучала серия мощных взрывов. Первый прозвучал на земле в 07:12 по местному времени, за ним через пару минут последовала еще серия из трех взрывов. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). Ход военных действий и карта спецоперации на 20 декабря — в материале URA.RU. Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Среди них: 16 аппаратов сбили над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над акваторией Черного моря, над территорией Брянской области уничтожено пять беспилотников и один над территорией Белгородской области. Утром 20 декабря в приграничном районе Курской области была сбита украинская ракета. Об этом сообщили telegram-канале правительства региона, поблагодарив силы противовоздушной обороны (ПВО). В Киеве на Украине рано утром 20 декабря раздалась серия мощных взрывов. Хлопки были слышны в разных районах столицы и сопровождались сигналами тревоги. Сообщается, что первый взрыв прогремел около 07:12 по местному времени., а второй — уже через две минуты, в 07:14. В результате ударов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города. Позже в Минобороны РФ сообщили, что утренняя атака по Киеву была нанесена в рамках мести за удар ВСУ по Ростовской области. Целями стали пункт управления Службы безопасности Украины и киевское конструкторское бюро «Луч». Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Никитченко рассказал о том, как взвод пулеметчиков расстреливали мирное население в Курской области. Он отметил, что украинские военные под видом российских солдат заходили в населенные пункты и открывали огонь по всем. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ. Пленный также уточнил, что командование ВСУ отправляет в Курскую область значительные силы, несмотря на высокие потери. По его словам, это обусловлено неспособностью удерживать позиции: за неделю было потеряно более 500 солдат. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины заметно активизировались в лесах у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на военных. По его словам, бойцы ДНР хорошо подготовлены, а также обеспечены вещами для существования «в автономном режиме» в течение нескольких дней. Также, согласно словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы недавно начали оперировать в лесистой местности юго-западнее Кременной. Группы насчитывают от 7 до 15 человек. Военные Российской Федерации прорвали оборонительные рубежи украинских вооруженных сил на западном берегу Оскольского водохранилища, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, это обеспечило захват участка лесного массива в районе Загрызово Харьковской области. Он уточнил, что новые позиции российских войск способствуют дальнейшему продвижению на данном направлении фронта и повышают эффективность ударов по позициям ВСУ. Российские военные освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Успеновка и Новопустынка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.