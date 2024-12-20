Взрывы в Киеве, месть за Ростовскую область и расстрелы мирных жителей: карта СВО на 20 декабря

В Киеве рано утром прозвучала серия мощных взрывов. Первый прозвучал на земле в 07:12 по местному времени, за ним через пару минут последовала еще серия из трех взрывов. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). Ход военных действий и карта спецоперации на 20 декабря — в материале URA.RU.
Атака по российским регионам
Ночная атака БПЛА по регионам
Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Среди них: 16 аппаратов сбили над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над акваторией Черного моря, над территорией Брянской области уничтожено пять беспилотников и один над территорией Белгородской области.
Курская область
Утром 20 декабря в приграничном районе Курской области была сбита украинская ракета. Об этом сообщили telegram-канале правительства региона, поблагодарив силы противовоздушной обороны (ПВО).
Прилет по Киеву
В Киеве на Украине рано утром 20 декабря раздалась серия мощных взрывов. Хлопки были слышны в разных районах столицы и сопровождались сигналами тревоги.
Сообщается, что первый взрыв прогремел около 07:12 по местному времени., а второй — уже через две минуты, в 07:14. В результате ударов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что утренняя атака по Киеву была нанесена в рамках мести за удар ВСУ по Ростовской области. Целями стали пункт управления Службы безопасности Украины и киевское конструкторское бюро «Луч».
Расстрелы мирных жителей
Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Никитченко рассказал о том, как взвод пулеметчиков расстреливали мирное население в Курской области. Он отметил, что украинские военные под видом российских солдат заходили в населенные пункты и открывали огонь по всем. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.
Пленный также уточнил, что командование ВСУ отправляет в Курскую область значительные силы, несмотря на высокие потери. По его словам, это обусловлено неспособностью удерживать позиции: за неделю было потеряно более 500 солдат.
Активизация украинских ДРГ в ЛНР
Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины заметно активизировались в лесах у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на военных. По его словам, бойцы ДНР хорошо подготовлены, а также обеспечены вещами для существования «в автономном режиме» в течение нескольких дней.
Также, согласно словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы недавно начали оперировать в лесистой местности юго-западнее Кременной. Группы насчитывают от 7 до 15 человек.
Харьковское направление
Военные Российской Федерации прорвали оборонительные рубежи украинских вооруженных сил на западном берегу Оскольского водохранилища, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, это обеспечило захват участка лесного массива в районе Загрызово Харьковской области. Он уточнил, что новые позиции российских войск способствуют дальнейшему продвижению на данном направлении фронта и повышают эффективность ударов по позициям ВСУ.
ВС РФ освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
Российские военные освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Успеновка и Новопустынка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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