Свет и тепло в каждый дом: как отмечают День энергетика в России

В воскресенье 22 декабря 2024 года работники энергетической отрасли России, как и многих других стран бывшего СССР, отмечают свой профессиональный праздник — День энергетика. Этот день — дань уважения и признательности труду специалистов, благодаря которым в наших домах, офисах, на предприятиях есть свет и тепло. Подробнее об истории праздника, его значении и о том, как поздравить энергетиков — в материале URA.RU.
История праздника
День энергетика — праздник с богатой историей, берущей начало еще в советские времена. Он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План был принят на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года. Именно эта дата и стала днем празднования Дня энергетика.
В 1988 году дату праздника перенесли на третье воскресенье декабря, чтобы он всегда приходился на выходной. Однако это нововведение не прижилось в отрасли — большинство энергетиков продолжали отмечать свой профессиональный праздник 22 декабря.
В 2015 году историческую справедливость восстановили. Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2015 г. № 1396 дата празднования Дня энергетика вновь была закреплена за 22 декабря.
Значение праздника
День энергетика по праву считается очень важным и социально значимым профессиональных праздником. Надежная и эффективная работа энергетического комплекса, от которого зависит вся жизнедеятельность страны, является залогом успешного развития экономики и роста благосостояния граждан.
Сегодня энергетика — стратегически важная отрасль, развитие которой определяет уровень производственного потенциала государства и влияет на устойчивость экономики. Внедрение новых технологий, модернизация сетей и генерирующих мощностей — приоритеты сферы, обеспечивающей энергобезопасность страны.
По данным Минэнерго, в энергетической отрасли России трудятся около 2 млн человек. Все они в этот день принимают поздравления с профессиональным праздником.
Как поздравить энергетиков
В День энергетика принимают поздравления все работники генерирующих, сетевых, инфраструктурных, сбытовых компаний, частных операторов и холдингов, научных и проектных организаций энергетического профиля.
Традиционно в этот день мы говорим слова благодарности и признательности людям, посвятившим свою жизнь важному и крайне ответственному делу — обеспечению комфортных условий для жизни и работы. Лучший подарок для энергетика — это наше внимание, уважение его нелегкого труда, понимание значимости профессии.
А энергетические компании стараются подготовить для своих сотрудников праздничную программу — корпоративы, концерты, конкурсы. В этот день важно не только подвести итоги года, наградить лучших, но и обеспечить работникам отрасли полноценный отдых, зарядить позитивными эмоциями.
Интересные факты
В 2013 году в Ижевске открыли первый в России памятник электрику. Скульптура представляет собой фигуру электромонтера в спецодежде и с инструментами в руках.
- Россия занимает 4 место в мире по объему генерации электроэнергии и по экспорту электроэнергии за рубеж.
- В 2023 году выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России достигла значения — 1,178 млрд кВт?ч.
- Первые электросветильники появились в Москве в 1881 году у Храма Христа Спасителя. А через два года заработала первая электрическая иллюминация стен Кремля.
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