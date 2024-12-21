В красной зоне находится вся территория страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса оповещения.
Сигналы об опасности стали поступать в 11:31 мск, пишет ТАСС. Через две минуты в красной зоне оказалась уже вся территория Украины.
Ранее ВСУ атаковали дронами жилые многоэтажки в Казани. Всего было зафиксировано восемь прилетов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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