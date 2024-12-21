На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
В красной зоне находится вся территория страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса оповещения.

Сигналы об опасности стали поступать в 11:31 мск, пишет ТАСС. Через две минуты в красной зоне оказалась уже вся территория Украины.

Ранее ВСУ атаковали дронами жилые многоэтажки в Казани. Всего было зафиксировано восемь прилетов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса оповещения. Сигналы об опасности стали поступать в 11:31 мск, пишет ТАСС. Через две минуты в красной зоне оказалась уже вся территория Украины. Ранее ВСУ атаковали дронами жилые многоэтажки в Казани. Всего было зафиксировано восемь прилетов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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