Хинштейн рассказал о разрушениях после ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Из-за ракетной атаки ВСУ на Рыльск (Курская область) были повреждены корпуса образовательных учреждений, жилые дома и другие здания, а также , предположительно, 15 автомобилей. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки ВСУ пострадали семь объектов социальной инфраструктуры <...> Предварительно, сгорело 15 автомобилей», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
Из-за атаки ВСУ были повреждены, в частности:
- корпус областного колледжа имени Гранина;
- два корпуса авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета;
- школа №1;
- учебный жилой корпус, после удара там начался пожар, его локализовали;
- здание ЗАГСа;
- физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК);
- два нежилых здания — пункт выдачи заказов с маркетплейсов и шиномонтаж;
- гостиница;
- несколько многоэтажных жилых домов;
- офисные помещения.
Хинштейн выдал поручения о компенсации за утраченное имущество и восстановлении оконных проемов в кратчайшие сроки. К вечеру они будут закрыты фанерой, в течение четырех дней в них будет полностью заменено остекление.
Ранее стало известно, что Украина нанесла ракетные удары по Рыльску. Целью стали мирные объекты социального назначения. Хинштейн рассказал о том, что в результате этой атаки погибли пять человек, 12 — получили ранения.
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