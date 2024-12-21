Хинштейн рассказал о разрушениях после ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Хинштейн: из-за атаки ВСУ на Рыльск пострадали семь объектов инфраструктуры
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Из-за ракетной атаки ВСУ на Рыльск поврежден ряд зданий и 15 автомобилей
Из-за ракетной атаки ВСУ на Рыльск поврежден ряд зданий и 15 автомобилей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из-за ракетной атаки ВСУ на Рыльск (Курская область) были повреждены корпуса образовательных учреждений, жилые дома и другие здания, а также , предположительно, 15 автомобилей. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате атаки ВСУ пострадали семь объектов социальной инфраструктуры <...> Предварительно, сгорело 15 автомобилей», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. 

Из-за атаки ВСУ были повреждены, в частности:

  • корпус областного колледжа имени Гранина;
  • два корпуса авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета;
  • школа №1;
  • учебный жилой корпус, после удара там начался пожар, его локализовали;
  • здание ЗАГСа;
  • физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК);
  • два нежилых здания — пункт выдачи заказов с маркетплейсов и шиномонтаж;
  • гостиница;
  • несколько многоэтажных жилых домов;
  • офисные помещения.

Хинштейн выдал поручения о компенсации за утраченное имущество и восстановлении оконных проемов в кратчайшие сроки. К вечеру они будут закрыты фанерой, в течение четырех дней в них будет полностью заменено остекление.

Ранее стало известно, что Украина нанесла ракетные удары по Рыльску. Целью стали мирные объекты социального назначения. Хинштейн рассказал о том, что в результате этой атаки погибли пять человек, 12 — получили ранения.

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Из-за ракетной атаки ВСУ на Рыльск (Курская область) были повреждены корпуса образовательных учреждений, жилые дома и другие здания, а также , предположительно, 15 автомобилей. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «В результате атаки ВСУ пострадали семь объектов социальной инфраструктуры <...> Предварительно, сгорело 15 автомобилей», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале.  Из-за атаки ВСУ были повреждены, в частности: Хинштейн выдал поручения о компенсации за утраченное имущество и восстановлении оконных проемов в кратчайшие сроки. К вечеру они будут закрыты фанерой, в течение четырех дней в них будет полностью заменено остекление. Ранее стало известно, что Украина нанесла ракетные удары по Рыльску. Целью стали мирные объекты социального назначения. Хинштейн рассказал о том, что в результате этой атаки погибли пять человек, 12 — получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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