FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа

21 декабря 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Женщина проходит лечение от диагностированной лейкемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 49-летняя Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его ухода с поста начала лечение от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас», — отметила Financial Times. По данным издания, вместе с Асадами в Москву прибыла их дочь Зейн. Она училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. Как сообщало URA.RU, у супруги экс-президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Эту информацию ранее подтвердила канцелярия бывшего руководителя республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

49-летняя Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его ухода с поста начала лечение от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас», — отметила Financial Times. По данным издания, вместе с Асадами в Москву прибыла их дочь Зейн. Она училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. Как сообщало URA.RU, у супруги экс-президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Эту информацию ранее подтвердила канцелярия бывшего руководителя республики.