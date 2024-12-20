FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа

49-летняя Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его ухода с поста начала лечение от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас», — отметила Financial Times.
По данным издания, вместе с Асадами в Москву прибыла их дочь Зейн. Она училась в Университете Сорбонны Абу-Даби.
Как сообщало URA.RU, у супруги экс-президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Эту информацию ранее подтвердила канцелярия бывшего руководителя республики.
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