20 декабря 2024

FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа

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Женщина проходит лечение от диагностированной лейкемии Фото:

49-летняя Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его ухода с поста начала лечение от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас», — отметила Financial Times.

По данным издания, вместе с Асадами в Москву прибыла их дочь Зейн. Она училась в Университете Сорбонны Абу-Даби.

Как сообщало URA.RU, у супруги экс-президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Эту информацию ранее подтвердила канцелярия бывшего руководителя республики.

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49-летняя Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его ухода с поста начала лечение от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас», — отметила Financial Times. По данным издания, вместе с Асадами в Москву прибыла их дочь Зейн. Она училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. Как сообщало URA.RU, у супруги экс-президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Эту информацию ранее подтвердила канцелярия бывшего руководителя республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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