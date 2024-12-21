Сийярто: предложение Венгрии по мирным переговорам на Украине остается в силе

Предложение Венгрии о проведении мирных переговорах по российско-украинскому конфликту не было отозвано и все еще находится в силе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Так что, если кто-то хочет им [предложением] воспользоваться, может им воспользоваться», — сообщил Петер Сийярто в беседе с РИА Новости. По его словам, Будапешт не будет делать это предложение каждый раз, поскольку оно не было отозвано и остается в силе.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пустит такие страны, как Венгрия, и таких политиков, как венгерский премьер Виктор Орбан к процессу урегулирования конфликта. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». После летних переговоров с Орбаном, президент РФ Владимир Путин подчеркивал приверженность России политико-дипломатическому завершению конфликта, однако отмечал, что украинская сторона на переговоры не согласна.
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