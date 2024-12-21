Йеменские хуситы ударили по Тель-Авиву, есть пострадавшие

В столице Израиля, Тель-Авиве, упал снаряд, выпущенный из Йемена. В результате этого пострадали несколько человек, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале.
«После сообщения о снаряде, выпущенном из Йемена по центральной части Израиля, в районе Тель-Авива были обнаружены осколки», — отмечает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Несколько пострадавших эвакуированы для оказания медпомощи. На месте работают силы безопасности и группы командования.
Ранее, 20 декабря, движение хуситов «Ансар Алла» на севере Йемена, пригрозило ответом Израилю на его атаки. По их утверждению, преступления в отношении палестинцев в секторе Газе приведет к новым ответным операциям «Ансар Аллы».
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