Йеменские хуситы ударили по Тель-Авиву, есть пострадавшие

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В столице Израиля Тель-Авиве, упал снаряд, ранены несколько человек
В столице Израиля Тель-Авиве, упал снаряд, ранены несколько человек Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В столице Израиля, Тель-Авиве, упал снаряд, выпущенный из Йемена. В результате этого пострадали несколько человек, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале.

«После сообщения о снаряде, выпущенном из Йемена по центральной части Израиля, в районе Тель-Авива были обнаружены осколки», — отмечает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Несколько пострадавших эвакуированы для оказания медпомощи. На месте работают силы безопасности и группы командования.

Ранее, 20 декабря, движение хуситов «Ансар Алла» на севере Йемена, пригрозило ответом Израилю на его атаки. По их утверждению, преступления в отношении палестинцев в секторе Газе приведет к новым ответным операциям «Ансар Аллы». 

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В столице Израиля, Тель-Авиве, упал снаряд, выпущенный из Йемена. В результате этого пострадали несколько человек, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале. «После сообщения о снаряде, выпущенном из Йемена по центральной части Израиля, в районе Тель-Авива были обнаружены осколки», — отмечает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Несколько пострадавших эвакуированы для оказания медпомощи. На месте работают силы безопасности и группы командования. Ранее, 20 декабря, движение хуситов «Ансар Алла» на севере Йемена, пригрозило ответом Израилю на его атаки. По их утверждению, преступления в отношении палестинцев в секторе Газе приведет к новым ответным операциям «Ансар Аллы». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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