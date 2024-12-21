The Times рассказала про беспомощность военных США в борьбе с неизвестными беспилотниками в Британии

The Times: военные США в Британии не смогли справиться с БПЛА над их базами
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США не удалось отследить неизвестные дроны над авиабазой в Великобритании
США не удалось отследить неизвестные дроны над авиабазой в Великобритании Фото:

Военные США, дислоцированные на авиабазах в Великобритании, столкнулись с проблемами при попытках справиться с неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые наблюдались над базами в ноябре. Об этом сообщает The Times. 

«Неопознанные беспилотники используют настолько сложные технологии, что власти не смогли отследить их, захватить или установить виновных», — говорится в публикации. По данным издания, в некоторых случаях над базой Лейкенхит одновременно находилось несколько десятков БПЛА. Военные не смогли отследить источник запуска аппаратов, а также не удалось перехватить управление над ними или заглушить их сигналы с использованием системы противодействия беспилотникам Orcus.

По информации, опубликованной газетой The Times, военные ведомства США и Британии не исключают вероятности того, что за операцией с использованием беспилотных летательных аппаратов может стоять недружественное государство. Официальный представитель американской разведки сообщил прессе, что хотя у спецслужб США есть основания подозревать Россию, вс же «достоверных доказательств ее причастности пока не найдено». Отмечается также, что высокая скорость полета БПЛА и их устойчивость к электронным помехам делают невозможным их использование любителями авиации.

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Военные США, дислоцированные на авиабазах в Великобритании, столкнулись с проблемами при попытках справиться с неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые наблюдались над базами в ноябре. Об этом сообщает The Times.  «Неопознанные беспилотники используют настолько сложные технологии, что власти не смогли отследить их, захватить или установить виновных», — говорится в публикации. По данным издания, в некоторых случаях над базой Лейкенхит одновременно находилось несколько десятков БПЛА. Военные не смогли отследить источник запуска аппаратов, а также не удалось перехватить управление над ними или заглушить их сигналы с использованием системы противодействия беспилотникам Orcus. По информации, опубликованной газетой The Times, военные ведомства США и Британии не исключают вероятности того, что за операцией с использованием беспилотных летательных аппаратов может стоять недружественное государство. Официальный представитель американской разведки сообщил прессе, что хотя у спецслужб США есть основания подозревать Россию, вс же «достоверных доказательств ее причастности пока не найдено». Отмечается также, что высокая скорость полета БПЛА и их устойчивость к электронным помехам делают невозможным их использование любителями авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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