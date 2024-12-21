«Авито» поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море

21 декабря 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Компания предоставит спецтехнику и жилье для помощи Фото: Виталий Страхов © URA.RU Компания «Авито» оказывает поддержку волонтерам движения «Экосистема», участвующим в уборке разлива мазута на Черноморском побережье. Она предоставит спецтехнику и жилье для помощи в ликвидации экологического бедствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Предоставим 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Техника … начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники позволит очистить до четверти пострадавшей территории», — рассказали в компании. Предоставление 50 квартир в Анапе позволит обеспечить размещение более 100 волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема». На сайте также создана специальная страница, где желающие могут поддержать усилия по ликвидации последствий разлива, пожертвовав вещи или финансовые средства фондам, участвующим в этой работе. Разлив мазута, охвативший десятки километров Черноморского побережья от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе, вызвал серьезную экологическую угрозу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность участия волонтеров в усилиях по очистке берега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Авито» оказывает поддержку волонтерам движения «Экосистема», участвующим в уборке разлива мазута на Черноморском побережье. Она предоставит спецтехнику и жилье для помощи в ликвидации экологического бедствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Предоставим 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Техника … начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники позволит очистить до четверти пострадавшей территории», — рассказали в компании. Предоставление 50 квартир в Анапе позволит обеспечить размещение более 100 волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема». На сайте также создана специальная страница, где желающие могут поддержать усилия по ликвидации последствий разлива, пожертвовав вещи или финансовые средства фондам, участвующим в этой работе. Разлив мазута, охвативший десятки километров Черноморского побережья от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе, вызвал серьезную экологическую угрозу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность участия волонтеров в усилиях по очистке берега.