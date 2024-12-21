Shot: дрон влетел в высотку в Казани. Видео

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Дрон влетел в многоэтажный дом в Казани
Дрон влетел в многоэтажный дом в Казани Фото:

Дрон влетел в 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» премиум-класса в Казани, в результате чего начался пожар. Территория дома была немедленно оцеплена, сообщают очевидцы.

«Дрон прилетел в 37-этажный дом в Казани, сообщают очевидцы. Начался пожар. Территория дома оцеплена», — передает telegram-канал Shot. «Лазурные небеса» — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы.

По информации Министерства обороны РФ, около 07:50 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата. «Дежурными средствами ПВО уничтожен дрон над территорией Республики Татарстан», — сообщили в министерстве.

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Дрон влетел в 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» премиум-класса в Казани, в результате чего начался пожар. Территория дома была немедленно оцеплена, сообщают очевидцы. «Дрон прилетел в 37-этажный дом в Казани, сообщают очевидцы. Начался пожар. Территория дома оцеплена», — передает telegram-канал Shot. «Лазурные небеса» — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы. По информации Министерства обороны РФ, около 07:50 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата. «Дежурными средствами ПВО уничтожен дрон над территорией Республики Татарстан», — сообщили в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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