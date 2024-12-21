Дрон влетел в 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» премиум-класса в Казани, в результате чего начался пожар. Территория дома была немедленно оцеплена, сообщают очевидцы.
«Дрон прилетел в 37-этажный дом в Казани, сообщают очевидцы. Начался пожар. Территория дома оцеплена», — передает telegram-канал Shot. «Лазурные небеса» — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы.
По информации Министерства обороны РФ, около 07:50 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата. «Дежурными средствами ПВО уничтожен дрон над территорией Республики Татарстан», — сообщили в министерстве.
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