WhatsApp добавили в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщается в официальных материалах ведомства. Регистрация произошла 19 декабря, вместе с WhatsApp в список также попали Skype, Wire, Element и KakaoTalk.
Причиной внесения WhatsApp в реестр ОРИ стала новая функциональность мессенджера. «WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации, потому что он запустил функцию создания и ведения каналов, что позволяет размещать и продвигать большое количество информации», — пояснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, его слова передают «Ведомости».
Внесение в реестр ОРИ накладывает на компании определенные обязательства. Теперь они должны хранить данные пользователей, включая переписку, фотографии и другие виды информации. Кроме того, по требованию ФСБ данные должны быть предоставлены регулятору.
Ранее по информации, полученной от прокуратуры России, через мессенджер Viber осуществлялось распространение содержимого, направленного на дестабилизацию политической ситуации в стране. В рамках рассмотрения административного дела выявлены факты призывов к участию в акциях без официального разрешения, а также распространения информации, не соответствующей действительности.
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