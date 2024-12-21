Хинштейн озвучил размеры выплат пострадавшим жителям Рыльска

Семьи погибших при атаке ВСУ в Рыльске получат 1,5 млн рублей
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Семьи погибших в Рыльске получат 1,5 миллиона рублей, раненые и пострадавшие - от 300 до 600 тысяч
Семьи погибших в Рыльске получат 1,5 миллиона рублей, раненые и пострадавшие - от 300 до 600 тысяч Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти Курской области выплатят семьям погибших при атаке ВСУ на Рыльск по 1,5 миллиона рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших — получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в зависимости от тяжести полученных травм, раненые получат от 300 до 600 тысяч рублей.

Хинштейн отметил, что лично держит ситуацию под постоянным контролем, чтобы все пострадавшие и их семьи находились в фокусе внимания правительства. В Рыльске круглосуточно работает оперштаб правительства.

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Власти Курской области выплатят семьям погибших при атаке ВСУ на Рыльск по 1,5 миллиона рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших — получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в зависимости от тяжести полученных травм, раненые получат от 300 до 600 тысяч рублей. Хинштейн отметил, что лично держит ситуацию под постоянным контролем, чтобы все пострадавшие и их семьи находились в фокусе внимания правительства. В Рыльске круглосуточно работает оперштаб правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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