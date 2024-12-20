Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска, что может означать приближение конечной фазы конфликта на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
«Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец конфликта на Украине близок», — сказал Меркурис.
По мнению аналитика, освобождение Красноармейска, которое может произойти уже в ближайшие недели. Российская армия откроет путь к Днепру и центральным районам Украины.
ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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