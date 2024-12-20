20 декабря 2024

Аналитик Меркурис: Россия прорвала оборону у Красноармейска

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Ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру
Ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру Фото:

Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска, что может означать приближение конечной фазы конфликта на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

«Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец конфликта на Украине близок», — сказал Меркурис.

По мнению аналитика, освобождение Красноармейска, которое может произойти уже в ближайшие недели.  Российская армия откроет путь к Днепру и центральным районам Украины.

ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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Российские войска успешно прорывают украинскую оборону в районе Красноармейска, что может означать приближение конечной фазы конфликта на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. «Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец конфликта на Украине близок», — сказал Меркурис. По мнению аналитика, освобождение Красноармейска, которое может произойти уже в ближайшие недели.  Российская армия откроет путь к Днепру и центральным районам Украины. ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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